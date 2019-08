Japan streicht Südkorea aus weißer Liste

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat Südkorea aus der weißen Liste der bevorzugten Exportziele gestrichen.Die Entscheidung sei am Freitagvormittag auf einer Kabinettssitzung getroffen worden, berichteten japanische Medien.Die Änderung wird voraussichtlich in drei Wochen in Kraft treten.Es ist das erste Mal, dass die japanische Regierung ein Land wieder aus dieser Liste gestrichen hat.Japanische Unternehmen müssen künftig für Exporte von über 1.000 Artikeln nach Südkorea jedes Mal eine Genehmigung der Regierung einholen. Über die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann die Regierung in Tokio nach freiem Ermessen bestimmen.Präsident Moon Jae-in hat unterdessen für 14 Uhr eine Kabinettssitzung einberufen. Dabei wird voraussichtlich eine Erklärung zur zweiten wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahme Japans verfasst.