Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte am Freitagmorgen Kurzstrecken-Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Freitagmorgen zwei unbekannte Kurzstrecken-Projektile abgefeuert.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea erfolgten die Abschüsse um 2.59 Uhr und 3.23 Uhr in Yonhung in der Süd-Hamgyong-Provinz.Beide Geschosse seien in einer Höhe von etwa 25 Kilometern rund 220 Kilometer weit geflogen. Die Höchstgeschwindigkeit habe Mach 6,9 betragen.Der Vereinigte Generalstab teilte weiter mit, die Situation angesichts möglicher weiterer Starts aufmerksam verfolgen zu wollen. Auch werde die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Noch am Morgen wurde im Präsidialamt eine Sitzung unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong abgehalten. Daran nahmen auch VerteidigungsministerJeong Kyeong-doo und Geheimdienstchef Suh Hoon teil.Aus dem Präsidialamt hieß es, dass Südkorea und die USA zu der Einschätzung gelangt seien, dass die heute abgefeuerten Projektile den am Mittwoch abgeschossenen ähnelten.Die Verbündeten gehen zurzeit davon aus, dass am Mittwoch eine neuartige Kurzstreckenrakete (SRBM) getestet worden sei. Jedoch finden weitere Untersuchungen statt, da Nordkorea unterdessen Bilder veröffentlichte, nach denen am Mittwoch Raketen und nicht SRBM abgefeuert worden sein könnten.