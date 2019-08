Vereinigungsministerium bedauert Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsministerium hat angesichts einer Reihe von nordkoreanischen Raketentests in jüngster Zeit großes Bedauern zum Ausdruck gebracht.Nordkoreas ballistische Raketenstarts könnten sich auf die Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel negativ auswirken, sagte der stellvertretende Sprecher Kim Eun-han vor der Presse.Auf die Frage nach dem Grund für die Durchführung von drei Raketenstarts innerhalb von nur einer Woche antwortete Kim, für eine öffentliche Bewertung der Frage bestünden Grenzen. Das Ministerium wolle die Entwicklungen aber aufmerksam verfolgen und gründliche Maßnahmen treffen, hieß es.Die Einschätzung, dass Nordkorea mit den Tests eine Warnung an die Adresse Südkoreas geschickt habe, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Die Regierung halte grundsätzlich an der Position fest, gemeinsame Erklärungen Süd- und Nordkoreas gründlich umzusetzen, hieß es stattdessen.Südkorea habe Nordkorea seine Position nicht über das gemeinsame Verbindungsbüro übermittelt, fügte er hinzu.