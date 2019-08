Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans führen Gespräche in Bangkok

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearfrage haben über die Situation auf der koreanischen Halbinsel diskutiert.Der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel im Seouler Außenministerium, Lee Do-hoon, und seine Kollegen Stephen Biegun sowie Kenji Kanasugi kamen am Freitag in Bangkok zusammen.Es wird davon ausgegangen, dass sie ihre Einschätzungen zum Hintergrund für Nordkoreas jüngste Raketentests einschließlich der heutigen Abschüsse ausgetauscht hätten. Sie diskutierten offenbar auch über Wege, wie die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung zügig wieder aufgenommen werden könnten.Das Treffen zeigt offenbar, dass die Kooperation zwischen den drei Ländern in der Frage der Denuklearisierung Nordkoreas ohne Einschränkungen fortgesetzt wird, obwohl Japan heute die Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele beschloss.