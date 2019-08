Börse beendet Handel auf Siebenmonatstief

Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat den Handel am Freitag auf einem Siebenmonatstief beendet.Die Hauptbörse Kospi verlor 0,95 Prozent auf 1.998,13 Zähler. Erstmals seit sieben Monaten wurde außerdem die Marke von 2.000 Zählern unterschritten.Der Handelsstreit zwischen den USA und China gepaart mit Japans wirtschaftlicher Vergeltung gegen Südkorea lastete auf den Kursen.US-Präsident Donald Trump gab am Donnerstag zusätzliche Zölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar bekannt.Japans Kabinett beschloss heute, Südkorea von seiner weißen Liste der bevorzugten Handelspartner zu nehmen.Die Streichung sei am Markt bereits erwartet worden, doch Trumps Bekanntgabe über neue Zölle sei überraschend gewesen, sagte Ha In-hwan von Meritz Securities Co.