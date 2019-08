Parlament verabschiedet Resolution gegen Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat eine Resolution verabschiedet, mit der die Rücknahme der Exportrestriktionen Japans gegenüber Südkorea verlangt wird.Auf einer Plenarsitzung am Freitagnachmittag wurde die Resolution einstimmig angenommen. Alle 228 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür.Darin stufte das Parlament die von Japan beschlossenen Ausfuhrbeschränkungen und die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste als Vergeltung für die südkoreanischen Gerichtsurteile in Bezug auf die Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit ein. Das Parlament äußerte tiefe Besorgnis über Japans Schritte.Die Nationalversammlung forderte Japan auf, die Maßnahmen sofort zurückzunehmen. Diese würden den Bürgern in Südkorea und Japan Schmerzen zufügen und die freie Welthandelsordnung zurückwerfen, hieß es.Weiter wurde betont, dass sich die Regierungen beider Staaten für eine diplomatische Lösung einsetzen sollten, um wieder zukunftsorientierte Beziehungen herzustellen. Zugleich wurde Bedauern darüber geäußert, dass einige Regierungsvertreter und Politiker in Japan Kritik an Südkorea üben, die nicht auf Tatsachen beruhe.Das Parlament forderte die südkoreanische Regierung auf, die einheimische Industrie und Wirtschaft vor Japans Exportrestriktionen zu schützen und aktiv gegen Japans ungerechte Schritte vorzugehen.