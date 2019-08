Internationales Japanische Schriftstellervereinigung über Entfernung von Friedensstatue besorgt

Eine japanische Schriftstellervereinigung hat sich über die Entfernung einer Friedensstatue besorgt gezeigt.



Die Statue war bei der internationalen Kunstausstellung Aichi Triennale ausgestellt worden. Am Samstag wurde sie nach drei Tagen entfernt.



Der P.E.N. Club in Japan schrieb am Sonntag in seinem Internetauftritt, am Vortag gegen die Beseitigung der Statue protestiert zu haben.



Künstler müssten frei arbeiten und Besucher die Arbeiten frei bewerten können. Fehle ein Raum für die ungehinderte Kommunikation zwischen Erschaffer und Betrachter würde der Freiheitsgeist, eine Triebfeder der Gesellschaft, geschwächt, hieß es.



Der Gouverneur von Aichi Hideaki Omura teilte am Samstag auf einer Pressekonferenz mit, dass die Statue entfernt worden sei, da die Veranstalter Terrordrohungen per Telefon und E-Mail erhalten hätten.