Wirtschaft Südkorea und Malaysia beginnen zweite Verhandlungsrunde für FHA

Südkorea und Malaysia kommen am Montag und Dienstag in Seoul zur zweiten Runde ihrer Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen zusammen.



Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie fand die erste Verhandlungsrunde im Juli in Kuala Lumpur statt, nachdem beide Staaten beim Gipfel im März vereinbart hatten, den Abschluss eines Freihandelspaktes anzustreben.



Bei der ersten Runde wurden detaillierte Verhandlungsregeln wie der Bereich der Verhandlungen und Termine vereinbart. Bei der zweiten Runde werden Diskussionen über eine zusätzliche Liberalisierung des Warenmarktes, Maßnahmen zur Verstärkung der wirtschaftlichen Kooperation und Herkunftsstandards geführt.



Ein Beamter des Industrieministeriums teilte mit, Malaysia sei Südkoreas viertgrößter Handelspartner unter den ASEAN-Mitgliedern und ein zentrales Land bei der Neuen Südpolitik. Ein Freihandelspakt mit Malaysia werde zu einem besseren Zugang zum dortigen Markt führen und der Sicherung einer Grundlage für die Handelsdiversifizierung durch einheimische Unternehmen dienen.