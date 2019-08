Präsidialamt erwägt weitere Maßnahmen gegen Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Montagnachmittag die reguläre Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern leiten.Moon wird voraussichtlich seinen Stab auffordern, gegen Japans Exportrestriktionen mit aller Kraft vorzugehen.Der Staatschef arbeitet zurzeit an seiner Rede zum Unabhängigkeitstag am 15. August. Moons Botschaft anlässlich des Jahrestags der Unabhängigkeit Koreas und der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg wird offenbar einen wichtigen Wendepunkt im Konflikt zwischen Südkorea und Japan darstellen, die de facto einen Wirtschaftskrieg starteten.Eine wegen Japans Ausfuhrbeschränkungen gebildete Arbeitsgruppe und ein Situationsteam des Präsidialamtes tagten inzwischen. Laut einem Beamten erwägt das Präsidialamt Gegenmaßnahmen wie die Verschärfung der Inspektion der Nahrungsmittel aus Japan sowie die Erweiterung der Reisebeschränkung.Derzeit gilt die zweithöchste Reisewarnung für den Umkreis von 30 Kilometern vom Atomkraftwerk Fukushima. Gemäß der Warnung sollen Reisen dorthin möglichst abgesagt oder verschoben werden. Es wird erwartet, dass Seoul die Reisewarnung bald ausweiten wird.Japan wirbt im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio dafür, dass Fukushima sicher sei. Südkorea will mit der Reisebeschränkung Japan unter Druck setzen.