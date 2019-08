Nordkorea testete am Freitag erneut neuen Mehrfachraketenwerfer

Photo : KBS News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben auch am Freitag einen neuartigen großkalibrigen Mehrfachraketenwerfer getestet, den es bereits am 31. Juli getestet hatte.Das Land veröffentlichte am Samstag Fotos vom Test am Freitag. Nach dem ersten Test des neuen Waffensystems am 31. Juli sei der zweite Test am Freitag erfolgt. Auch den zweiten Test habe Machthaber Kim Jong-un beaufsichtigt, hieß es.Laut den Fotos handelt es sich bei dem mobilen Startfahrzeug um ein Raupenfahrzeug. Das System verfügt über sechs Abschussrohre. Daher können offenbar sechs Geschosse gleichzeitig abgefeuert werden.Experten gehen davon aus, dass es sich um eine verbesserte Version eines chinesischen Mehrfachraketenwerfers mit 400 Millimeter Kaliber handelt.Nordkorea teilte mit, dass der neue Mehrfachraketenwerfer für einen Horizontalflug der Raketen in geringer Höhe und für die Änderung der Flugbahn sorge.Das südkoreanische Militär stufte die am Freitag abgeschossenen Projektile als ballistische Kurzstreckenraketen ein. Die Fluggeschwindigkeit sei mit Mach 6,9 zu schnell für einen Mehrfachraketenwerfer. Die Flugeigenschaften seien denen einer Rakete ähnlich, hieß es.