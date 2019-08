Nationales Weiteres Opfer der Sexsklaverei verstorben

Ein weiteres Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag verstorben.



Die Bürgerorganisation Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan teilte am Sonntag mit, dass die Frau in Seoul verstorben sei. Die Bestattung werde auf Wunsch ihrer Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.



Sie ist das fünfte koreanische Opfer der Sexsklaverei, das dieses Jahr starb. Damit sank die Zahl der bei der südkoreanischen Regierung registrierten früheren Trostfrauen auf 20.



Gleichstellungsministerin Jin Sun-mi sprach der Verstorbenen und den Hinterbliebenen ihre tiefe Anteilnahme aus. Das Gleichstellungsministerium wird die Bestattungskosten zum Teil finanzieren.