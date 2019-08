Regierung legt Fördermaßnahmen für Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Maßnahmen zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie vorgelegt.Anlass ist Japans Entscheidung, Südkorea aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele zu streichen. Südkorea ist bei Materialien und Teilen stark auf Japan angewiesen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Montag mit, 100 Artikel auszuwählen, deren stabile Bereitstellung frühzeitig sichergestellt werden muss.Bei 20 wichtigen Artikeln wolle das Ministerium binnen einem Jahr die Versorgung stabilisieren, um Schäden für die einheimische Industrie aufgrund der japanischen Exportrestriktionen zu verhindern. Bei 80 Artikeln solle eine stabile Versorgung innerhalb von fünf Jahren gewährleistet sein.Hierfür wolle die Regierung jährlich mehr als eine Billion Won (822 Millionen Dollar) investieren, hieß es. Bei wichtigen Artikeln sollen die Lieferländer breiter gefächert werden, bei der Zollabfertigung wird Unterstützung angeboten. Genehmigungen für den Ausbau von Produktionsanlagen für Fluorwasserstoff und Resist, Schlüssel-Materialien für Halbleiter, werden zügig erteilt.Mindestens 20 Artikel, darunter Materialien für Halbleiter und Displays, werden ausgewählt, um für eine zügige Sicherung relevanter Technologien eine intensive Förderung anzubieten. Für die Stabilisierung der Versorgung von 80 weiteren Artikeln werden in den kommenden sieben Jahren mindestens 7,8 Billionen Won (6,4 Milliarden Dollar) eingesetzt.Die Regierung will zudem Fusionen und Übernahmen sowie die Technologieeinfuhr aus dem Ausland unterstützen, falls die Entwicklung im Inland schwierig ist. Hierfür wird sie mindestens 2,5 Billionen Won (zwei Milliarden Dollar) für Fusionen und Übernahmen zur Verfügung stellen.Das Industrieministerium wird ein Unterstützungszentrum unter seiner Federführung bilden, um Unternehmen bei der Durchführung solcher Maßnahmen zu unterstützen.