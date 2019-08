Wirtschaft Won-Dollar-Wechselkurs erreicht 41-Monats-Hoch

Der Won-Dollar-Wechselkurs ist am Montag auf den höchsten Stand seit 41 Monaten gestiegen.



Infolge der Besorgnis über einen Abschwung des Welthandels sowie der Abwertung des chinesischen Yuan schnellte der Won-Dollar-Wechselkurs am Devisenmarkt um mehr als 20 Won in die Höhe und erreichte vorübergehend 1.218 Won pro Dollar. Damit wurde der höchste Stand seit 41 Monaten erreicht. Seitdem verharrte der Wechselkurs über der Marke von 1.210 Won pro Dollar.



Auch die Börse gab nach. Der Leitindex Kospi verlor etwa zwei Prozent an Wert auf rund 1.950 Zähler.



Der Technologieindex Kosdaq büßte mehr als drei Prozent ein und fiel unter die 600-Punkte-Marke. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2016.



Das Ergebnis wird hauptsächlich auf den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China zurückgeführt. Am Freitag verloren europäische Aktienindizes um zwei bis drei Prozent an Wert, an den meisten asiatischen Börsen geht es am Montag abwärts.