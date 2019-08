Südkorea und USA beginnen gemeinsame Militärübung

Photo : KBS News

Südkorea und die USA halten ab dem heutigen Montag eine gemeinsame Militärübung ab.Die auf Computersimulationen basierende Stabsrahmenübung dauert 15 Tage lang. Diese Woche wird das Krisenmanagement in Friedenszeiten geübt, nächste Woche wird das Vorgehen in Kriegszeiten simuliert.Für die Übung werden voraussichtlich der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte sowie die Einsatzkommandos von Heer, Marine und Luftwaffe mobilisiert. Auch das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA, das Kommando der US-Streitkräfte in Korea (USFK) sowie das Indopazifik-Kommando der USA sind beteiligt.Im Mittelpunkt der Übung steht die Überprüfung der Fähigkeit der südkoreanischen Streitkräfte zur Übernahme der Befehlsgewalt in Kriegszeiten. Aus diesem Grund wird ein südkoreanischer General die Rolle des Kommandeurs übernehmen, ein US-amerikanischer General die des Vizekommandeurs.Die Bezeichnung der Übung wurde noch nicht bekannt gemacht.