Ausstellung von Filmplakaten anlässlich 100 Jahren koreanische Filmgeschichte

Anlässlich 100 Jahren der koreanischen Filmgeschichte findet eine Ausstellung von Filmplakaten in Seoul statt.Bei der Ausstellung im Seoul Arts Center werden über 400 Filmplakate, damit so viele wie noch nie, zur Schau gestellt.Dazu zählen das Plakat zu dem im Jahr 1919 produzierten ersten koreanischen Film „Fight for Justice“ und dem Film „Arirang“ aus dem Jahr 1926. Die Poster von „Silmido“, der als erster Film in Südkorea über zehn Millionen Zuschauer in die Kinos lockte, und von „Parasite“, der erste koreanische Gewinner der Goldenen Palme beim Filmfestival von Cannes, werden ebenfalls zur präsentiert.Auch Fotos von bekannten Filmszenen sowie Drehbücher werden gezeigt.