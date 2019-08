Börse beendet Handel auf Dreijahrestief

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat den Handel am Montag auf einem Dreijahrestief beendet.Der Kospi schloss 2,56 Prozent schwächer bei 1.946,98 Zählern.Der Technologieindex Kosdaq brach um 7,5 Prozent auf 569,79 Punkte ein. Erstmals seit dem 24. Juni 2016 wurde der Handel wegen des kräftigen Rückgangs zeitweilig ausgesetzt.Grund für den Kurseinbruch waren der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie zwischen Südkorea und Japan.Die chinesische Zentralbank habe heute den Yuan auf eine Wechselkurs von unter sieben zum US-Dollar sinken lassen. Dies habe für Schwankungen an den Finanzmärkten gesorgt, sagte Park Hee-chan von Mirae Asset Daewoo der Nachrichtenagentur Yonhap am Telefon.Der scharfe Rückgang der chinesischen Währung erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand im Handelskrieg mit China gebrochen hatte. Er hatte einen zehnprozentigen Zoll auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar ab 1. September angekündigt.Südkoreas Landeswährung rutschte auf den schwächsten Wert seit über drei Jahren ab. Ein Dollar wurde zum Handelsschluss zu 1.215,3 Won gehandelt, nach 1.198 Won am vorigen Handelstag.