Politik Verteidigungsminister: Südkorea kann selbst über Einsatz in Straße von Hormus entscheiden

Südkorea kann nach Worten seines Verteidigungsministers Jeong Kyeong-doo selbst über die Entsendung von Truppen in die Straße von Hormus entscheiden.



Vor dem Verteidigungsausschuss der Nationalversammlung sagte er am Montag, dass es keine offizielle Aufforderung der USA gegeben habe, in der Meerenge militärischen Geleitschutz zu geben.



Jedoch könnten auch viele südkoreanische Schiffe in der Straße von Hormus Risiken ausgesetzt sein. Südkorea könne daher eine freiwillige Überprüfung der Entsendung von Truppen einleiten.



Eine Truppenentsendung, die dem Schutz von südkoreanischen Landsleuten diene, könne ohne parlamentarische Billigung beschlossen werden. Es könnten 320 Soldaten neben einem Zerstörer, Helikopter und drei Schnellbooten dort stationiert werden.



Auch werde die Möglichkeit überprüft, im Zuge einer Ausweitung des Anti-Piraten-Einsatzes der Cheonghae-Einheit, die zurzeit nahe Somalia stationiert ist, zusätzliche Soldaten zu entsenden.