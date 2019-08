JCS: Nordkorea feuert zwei nicht identifizierte Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei nicht identifizierte Projektile abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab machte keine Angaben zum Typ der Projektile.Die Geschosse seien am frühen Morgen in der Provinz Süd-Hwanghae abgefeuert worden und ins Ostmeer gestürzt.Die Regierung hat um 7. 30 Uhr eine Notsitzung unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong einberufen. Der Sitzung wohnen unter anderem Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und Geheimdienstchef Suh Hoon bei.Seit dem 25. Juli hat Nordkorea vier Mal Projektile abgefeuert. Nordkoreakenner in Seoul sehen darin eine Reaktion Nordkoreas auf eine südkoreanisch-amerikanische Militärübung, die de facto gestern begonnen hat.Das nordkoreanische Außenministerium erklärte heute kurz nach den Abschuss von beiden Projektilen, dass Südkorea und die USA eine Kriegsübung durchführten.