USA stufen China als Währungsmanipulator ein

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat China als Währungsmanipulator eingestuft.Die Entscheidung gab Finanzminister Steven Mnuchin am Montag (Ortszeit) bekannt. China habe jüngst einen konkreten Schritt getan, um den Wert seiner Währung herabzusetzen.Es ist das erste Mal seit 1994, dass die US-Regierung China offiziell der Währungsmanipulation bezichtigt.Zuvor war der chinesische Yuan so stark gesunken, dass die symbolische Marke von sieben Yuan pro Dollar überschritten wurde. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin auf Twitter geschrieben, dass China den Kurs seiner Währung auf ein fast historisches Tief gesenkt habe. Dies werde als Währungsmanipulation bezeichnet.Trump hatte behauptet, dass China bestrebt sei, mit unfairen Handelspraktiken und Währungsmanipulationen den USA mehrere Hundert Milliarden Dollar zu entnehmen.Experten meinen, dass China angesichts des eventuell sich hinziehenden Handelsstreits mit den USA den sinkenden Kurs des Yuan nicht aktiv verhindern und dies als Vergeltungsmaßnahme gegen die USA nutzen wolle.Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert damit weiter. Trump kündigte letzte Woche zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importwaren im Wert von 300 Milliarden Dollar an. China gab anschließend bekannt, den Kauf von US-amerikanischen Agrarprodukten zu stoppen.Die Eskalation des Handelskonflikts überschattete die Börsen in New York und Europa und führte zu starken Kurseinbrüchen.