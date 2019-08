Angelina Jolies Sohn wird an Yonsei Universität studieren

Photo : YONHAP News

Der älteste Sohn von Angelina Jolie wird laut einem Medienbericht an einer koreanischen Universität studieren.Das berichtete die Zeitschrift „People“ am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine gut informierte Quelle.Jolies ältester Sohn, Maddox Jolie-Pitt, werde Ende August das Studium an der Yonsei Universität in Südkorea beginnen, wo er Biochemie studieren werde. Er sei an verschiedenen Universitäten zugelassen worden, habe sich jedoch für Yonsei entschieden. Er habe bereits Koreanisch gelernt, hieß es.Die US-Schauspielerin hatte Maddox aus Kambodscha adoptiert.