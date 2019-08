Kospi rutscht unter 1.900 Zähler ab

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitindex Kospi ist unter die Marke von 1.900 Zählern gerutscht.Der Kospi fiel mit Stand von 9.05 Uhr um 2,49 Prozent gegenüber dem Vortag auf 1.898,41 Punkte. Der Index startete mit einem Minus von 2,39 Prozent bei 1.900,36 Zählern und fiel vorübergehend auf 1.896,42 Punkte.Es ist das erste Mal seit dem 24. Juni 2016, dass die Marke von 1.900 Zählern während eines Handelstags unterschritten wurde.Ausländer tätigten Nettoverkäufe in Höhe von 25,4 Milliarden Won, Privatanleger verkauften Aktien im Wert von 46,3 Milliarden Won. Demgegenüber tätigten institutionelle Anleger Nettokäufe in Höhe von 71,2 Milliarden Won.Der Technologieindex Kosdaq sackte zur selben Zeit um 3,42 Prozent gegenüber dem Vortag auf 550,32 Zähler ab.Individuelle Anleger verbuchten Nettoverkäufe in Höhe von 36,1 Milliarden Won, während ausländische und institutionelle Anleger Nettokäufer waren. Sie kauften Aktien im Wert von jeweils 28,9 und 10,1 Milliarden Won.