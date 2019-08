Nordkorea kritisiert südkoreanisch-US-amerikanische Militärübung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine am Montag begonnene gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA kritisiert und damit gedroht, nach einem neuen Weg zu suchen.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verurteilte ein Sprecher des Außenministeriums in einer Stellungnahme am Dienstag, dass militärische feindselige Handlungen der Behörden der USA und Südkoreas eine kritische Grenze erreicht hätten.Trotz der wiederholten Warnungen führten die USA und Südkorea nun eine gemeinsame Militärübung durch, die sich gegen Nordkorea richte, kritisierte der Sprecher. Das stelle eine eindeutige Missachtung und Verletzung der gemeinsamen Erklärung Nordkoreas und der USA vom 12. Juni und der innerkoreanischen Erklärungen vom vergangenen Jahr dar, in denen der Aufbau neuer Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sowie die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel vereinbart worden seien.Gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA, die in den letzten 65 Jahren jedes Jahr stattgefunden hätten, seien Übungen für einen Aggressionskrieg, sagte der Sprecher. Er warf Südkorea und den USA vor, auch nach dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel neueste strategische Waffen mobilisiert und militärische Spannungen erhöht zu haben.Zugleich hieß es, dass Nordkorea unverändert an der Position festhalte, Probleme durch Dialog lösen zu wollen. Die Dynamik für den Dialog werde jedoch weiter nachlassen, solange sich feindselige militärische Handlungen fortsetzen würden.Er behauptete, dass die jüngst geänderte Situation die Bereitschaft zur Umsetzung der Vereinbarungen Nordkoreas mit den USA und Südkorea deutlich schwäche und sich negativ auf die Aussichten für den Dialog auswirke. Nordkorea könnte möglicherweise nicht umhin, wie bereits verkündet nach einem neuen Weg zu suchen, warnte der Sprecher.Er deutete zudem an, dass die Starts von Projektilen in letzter Zeit eine Reaktion auf die Gemeinschaftsübung Südkoreas und der USA seien.