Taifun Francisco erreicht heute Abend Südküste

Photo : YONHAP News

Der Taifun Francisco wird heute Abend die Südküste erreichen.Nach Angaben des Koreanischen Wetteramtes KMA bewegte sich der Wirbelsturm am Morgen über der japanischen Kyushu-Insel und erreicht am Nachmittag südkoreanische Gewässer.Am Abend soll der Taifun die Provinz Süd-Gyeongsang und am Mittwochmorgen die nördlicher gelegenen Städte Daegu und Andong erreichen.Das Wetteramt sagte für den Südosten und Teile der Jeolla-Provinzen sowie der Gangwon-Provinz von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen kräftige Regenfälle und Böen voraus.An der Küste im Südosten und Osten sollen bis zu 200 Millimeter Regen niedergehen, 150 Millimeter in den Gyeongsang-Provinzen, der Gangwon-Provinz und der Nord-Chungcheong-Provinz.Im Osten der Jeolla-Provinzen und der Süd-Chungcheong-Provinz sowie in Seoul und im Osten der Gyeonggi-Provinz werden 10 bis 60 Millimeter Regen erwartet.