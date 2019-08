Politik Abe macht Südkorea für Spannungen zwischen beiden Ländern verantwortlich

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat Südkorea für die angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern verantwortlich gemacht.



Südkorea habe einseitig gegen das bilaterale Abkommen über Ansprüche von 1965 verstoßen. Seoul verletze somit internationale Abkommen. Es gehe dabei um das Vertrauen, ob ein zwischenstaatliches Versprechen eingehalten werde, sagte Abe vor der Presse in Hiroshima nach seiner Teilnahme an einer Zeremonie anlässlich des 74. Jahrestags der Atombombenabwürfe auf Nagasaki und Hiroshima.



Abe wiederholte seine bisherige Forderung, dass die südkoreanische Regierung gegen das Urteil eines südkoreanischen Gerichtshofes angemessene Maßnahmen ergreifen soll, wonach japanische Unternehmen früheren Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg Schadenersatz zahlen sollten.



Das Urteil des südkoreanischen Gerichtshofes basiert auf der Einschätzung, dass individuelle Ansprüche auf Schadenersatz unabhängig von Abkommen auf Staatsebene gelten. Zudem bekräftigt die südkoreanische Regierung, dass ein Urteil der Judikative in einem demokratischen Staat von der Regierung nicht angetastet werden dürfe.