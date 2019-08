Wirtschaft Hauptbörse in Seoul weitet Verluste aus

Südkoreas Börse hat ihre Verluste am Dienstag ausgeweitet.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel 1,51 Prozent schwächer bei 1.917,5 Zählern. Der technologielastige Kosdaq-Index büßte 3,21 Prozent auf 551,5 Punkte ein.



Erneut sorgte der Währungskrieg zwischen den USA und China für sinkende Kurse. Bereits am Montag hatte der Kospi nahe einem Dreijahrestief geschlossen und die Landeswährung Won hatte nachgegeben.



Der Kospi war am Morgen bis auf 1.891,81 Zähler zurückgegangen.



Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.215,2 Won gehandelt, nach 1.215,3 Won am Montag.