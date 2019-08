Nordkorea kritisiert Japan wegen Zwangsarbeit im Krieg

Photo : KBS News

Nordkorea hat Japan wegen der Zwangsarbeit im Krieg kritisiert.Die Zeitung des nordkoreanischen Kabinetts, Minju Choson, forderte von Japan eine Entschuldigung und die Zahlung von Entschädigungen. Die Forderung wurde inmitten eines sich zuspitzenden Konflikts um japanische Vergeltungsmaßnahmen wegen Gerichtsurteilen in Südkorea gefällt. Ein Gericht hatte zwei japanische Unternehmen, die zur Kolonialzeit koreanische Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, zur Zahlung von Entschädigungen aufgefordert.Die nordkoreanische Zeitung schrieb, dass einige der Zwangsarbeiter unmenschlich behandelt worden seien und sich überarbeitet hätten. Einige seien sogar lebendig begraben worden.In dem Bericht wurde Japan heftig dafür kritisiert, seine Verbrechen in der Vergangenheit "schamlos und skrupellos" vertuschen zu wollen. Japan solle erkennen, dass es rechtliche und moralische Verpflichtungen in der Angelegenheit nicht umgehen könne, hieß es weiter.