Südkoreas Sicherheitsberater sieht in Nordkoreas Raketenstarts keinen Verstoß gegen Abkommen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong hat Nordkorea mit seinen jüngsten Raketenstarts nicht gegen innerkoreanische Militärabkommen verstoßen.Trotz der Ernsthaftigkeit der Vorfälle sei kein Abkommen verletzt worden, antwortete Chung am Dienstag auf eine Frage im Lenkungsausschuss der Nationalversammlung.Es gebe eine ausreichende Kommunikation mit dem Norden über verschiedene Kanäle. Es werde über die Raketenstarts und andere Themen gesprochen. Details zum innerkoreanischen Dialog wollte er nicht nennen.Chung hatte zuvor am Dienstag im Präsidialamt die Notsitzung wegen der neuerlichen Raketenstarts in Nordkorea geleitet.