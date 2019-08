Nordkorea: Raketenstarts waren angemessene Warnung wegen US-südkoreanischer Übungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Raketenstarts am Dienstag als angemessene Warnung wegen gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA bezeichnet.Die Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Kim Jong-un die Abschüsse neuer taktischer Lenkraketen am Dienstagmorgen in der Provinz Süd-Hwanghae beaufsichtigt habe.Beide Lenkraketen hätten die anvisierte Insel im Ostmeer genau getroffen. Mit den Starts seien die Zuverlässigkeit, Sicherheit und tatsächliche Einsatzfähigkeit des neuen taktischen Lenkwaffensystems bestätigt worden, hieß es.Kim habe sich zufrieden gezeigt und gesagt, dass die Starts als Gelegenheit dienen würden, eine Warnung an Südkorea und die USA wegen ihrer gemeinsamen Militärübungen auszusenden, so KCNA.Der Vereinigte Generalstab in Südkorea hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Nordkorea in Süd-Hwanghae zwei Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert habe. Später hieß es, dass es sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen gehandelt habe.