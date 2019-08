Taifun „Francisco“ schwächt sich nach Auftreffen auf Land ab

Photo : YONHAP News

Der Taifun „Francisco“ hat sich nach dem Auftreffen auf Land in Busan am Dienstag stark abgeschwächt.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Mittwoch mit, dass weder Personen- noch Sachschäden festgestellt worden seien. Bei einer Sitzung gegen 9 Uhr wolle das Ressort die Alarmbereitschaft aufheben.Die 55 gesperrten Wanderwege im Nationalpark Berg Jiri sind wieder zugänglich. 154 Wanderwege in sechs Nationalparks werden nach Kontrollen wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.Flug- und Seeverkehr werden wieder normal weiterlaufen. Am Dienstagabend waren angesichts des herannahenden Wirbelsturms 82 Flüge abgesagt und der Betrieb von fünf Fähren eingestellt worden.Taifun Francisco erreichte am Dienstag gegen 21 Uhr Busan. Lediglich 40 Minuten später hatte der Taifun stark an Kraft verloren und entwickelte sich zu einer tropischen Depression.Aufgrund möglicher Schäden hielten die Regierung und Gebietskörperschaften die Alarmbereitschaft der zweiten Stufe aber aufrecht, über 10.000 Personen befanden sich über Nacht im Noteinsatz.