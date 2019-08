Seoul: Japan greift wegen Fragen aus der Vergangenheit zu wirtschaftlicher Vergeltung

Photo : KBS News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministeriums hat der japanische Premierminister Shinzo Abe mit seiner heutigen Äußerung zugegeben, dass Japan wegen Fragen aus der Vergangenheit zu wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Südkorea gegriffen hat.Diese Einschätzung teilte das Außenministerium in einer Stellungnahme im Namen des Ersten Vizeaußenministers Cho Se-young mit.Abe hatte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Gedenkfeier anlässlich des 74. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gesagt, dass Südkorea einseitig das Abkommen über Ansprüche verletze und einen internationalen Vertrag für die Normalisierung diplomatischer Beziehungen breche.Premierminister Abe habe gemeint, dass Japans aktuelle ungerechte wirtschaftliche Maßnahmen nicht auf Exportkontrollen zurückzuführen seien, sondern eine durch Fragen aus der Vergangenheit veranlasste wirtschaftliche Vergeltung darstellten. Die Abe-Regierung sollte ihren Blick nicht von der Wahrheit abwenden, forderte Cho in der Stellungnahme.Japan sollte die egoistische Haltung aufgeben, mit der es die Vergangenheit leugne, die Menschenrechte missachte und die freie Handelsordnung störe, verlangte er weiter.