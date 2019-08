Nordkorea soll laut Abmachung keine ICBM starten

Photo : YONHAP News

Nach Worten des nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, haben Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un eine Abmachung über den Verzicht auf Starts von Interkontinentalraketen (ICBM) getroffen.Dem Sender Fox News sagte Bolton am Dienstag, dass Trump die jüngste Serie der Starts von Kurzstrecken-Projektilen sehr aufmerksam beobachte.Nordkorea habe offenbar eine Reihe von Raketenversuchen durchgeführt, um eine neue Waffe vollständig einsatzbereit zu haben. Es scheine sich um ballistische Raketen zu handeln.Der Vereinigte Generalstab in Südkorea stufte die am Dienstag abgeschossenen Projektile als ballistische Kurzstreckenraketen ein. Solche Raketen seien auch am 25. und 31. Juli abgefeuert worden. Resolutionen des Weltsicherheitsrats verbieten Nordkorea den Test solcher Raketen.Washington hatte die Gefahren der jüngsten Serie von Provokationen heruntergespielt. Die US-Regierung argumentiert, dass der Test von Raketen mit kurzer Reichweite die zwischen Trump und Kim erzielten Abmachungen nicht berühre.