Pentagon-Chef: USA werden angesichts Nordkoreas Raketenstarts nicht überreagieren

Photo : YONHAP News

Laut US-Verteidigungsminister Mark Esper werden die USA angesichts einer Reihe von Raketenstarts Nordkoreas in den letzten Wochen nicht überreagieren.Die USA würden die Tür für Gespräche mit Pjöngjang weiter offen halten, sagte Esper laut Reuters am Dienstag gegenüber Reportern.Er sagte auch, dass derzeit die computergestützte Übung zwischen Südkorea und den USA, die als Dong Maeng bekannt sei, stattfinde. Zu diesem Zeitpunkt gebe es keinen Plan, etwas an den künftigen gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea zu ändern.Hinsichtlich des Konflikts zwischen Südkorea und Japan wegen dessen wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen hieß es, er würde beide Seiten bitten, das Problem schnell zu lösen und sich auf Nordkorea und China zu konzentrieren.In Bezug auf das Abkommen über den Austausch von Militärinformationen sagte er, er würde dazu ermutigen, damit diese Art Informationsaustausch fortgesetzt werde.Esper besucht derzeit Japan und wird am Freitag in Südkorea erwartet.