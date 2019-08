Japan verkündet offiziell Streichung Südkoreas aus weißer Liste

Photo : YONHAP News

Japan hat die Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele offiziell verkündet.Die japanische Regierung gab im heute veröffentlichten Amtsblatt bekannt, die Verordnung zu Export- und Handelskontrollen zu ändern und damit Südkorea aus seiner Liste der weißen Länder zu streichen. Die neue Regelung trete 21 Tage nach dem Erlass in Kraft.Japan hatte bei der Kabinettssitzung am 2. August die Revision verabschiedet.Die Regierung in Tokio gab jedoch bisher Umsetzungsregeln in Bezug auf allgemeine Genehmigungen nicht bekannt. Es wird erwartet, dass für den Export eines Teils von 1.194 strategischen Gütern nach Südkorea künftig für jede Lieferung eine Genehmigung eingeholt werden muss.