NHK: Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans findet voraussichtlich Ende August statt

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, Chinas und Japans werden laut dem japanischen Sender NHK voraussichtlich Ende August in China zusammentreffen und über die Denuklearisierung Nordkoreas diskutieren.Der Sender berichtete am Mittwoch, dass die Außenminister Kang Kyung-wha, Wang Yi und Taro Kono voraussichtlich am 21. August in der Umgebung von Peking zu einem Treffen zusammenkommen würden.Das Treffen erfolge, weil die drei Länder Meinungen koordiniert hätten, damit ein trilaterales Gipfeltreffen noch binnen Jahresfrist stattfinden würde.Laut NHK werde angesichts wiederholter Raketenstarts durch Nordkorea erörtert, wie für die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel vorgegangen werden sollte.Nach weiteren Angaben werden Meinungen abgestimmt, um bilaterale Gespräche zwischen Kang und Kono sowie zwischen Wang und Kono zu arrangieren. Demnach werde erwartet, dass bei dem Gespräch zwischen Kang und Kono Diskussionen über die Frage der Zwangsrekrutierung und Exportkontrollen geführt würden.Das japanische Außenministerium finde es angesichts der eskalierenden Konfrontation zwischen Südkorea und Japan wichtig, die Kommunikation zwischen den für Auswärtiges zuständigen Behörden fortzusetzen, hieß es weiter.