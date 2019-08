Nationales Seoul Nationaluniversität will Arbeitsgruppe wegen Japans Exportrestriktionen bilden

Die Seoul Nationaluniversität (SNU) will eine Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Stabilisierung der Versorgung mit Materialien, Teilen und Ausrüstungen ins Leben rufen.



Die Entscheidung teilte die Universität am Mittwoch mit. Hintergrund ist Japans Entscheidung, Südkorea aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele zu streichen.



Im SNU Engineering Consulting Center, eine Organisation der Fakultät für Ingenieurwissenschaften für die technologische Zusammenarbeit mit Unternehmen, werde eine für technologische Beratungen zuständige Arbeitsgruppe gebildet.



Die Taskforce wird technologische Beratungen in sechs Bereichen, darunter Halbleiter, Displays und Autos, anbieten. Große Forschungsinstitute der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, darunter ein Forschungszentrum für Halbleiter, würden hierfür jeweils zur Verfügung stehen, hieß es.



Der Dekan Char Kook-heon versprach, alle Kräfte der Fakultät aufzubieten, um die Versorgung mit den 100 dringlich benötigten Artikeln in der Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie zu stabilisieren.