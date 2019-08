Seoul diskutiert über Streichung von Handelspriviliegien für Japan

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung diskutiert am heutigen Donnerstag ihrerseits über die Streichung Japans aus der Liste seiner bevorzugten Handelspartner.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, bei einer Sitzung der zuständigen Minister eine Änderung der Vorschriften über Aus- und Einfuhren strategischer Güter zu besprechen und bekannt zu geben.Derzeit zählt Japan zur Gruppe GA der bevorzugten Exportziele bei strategischen Gütern. Die Gruppe umfasst 29 Länder einschließlich der USA und Großbritanniens, die Mitglieder aller vier internationalen Exportkontrollregime sind. Die restlichen Länder zählen zur Gruppe NA.Die Änderung sieht die Streichung Japans aus der Gruppe GA und deren Aufnahme in die Gruppe DA vor, die neu geschaffen wird. In dem Fall werden Unternehmen im Falle von Exporten nach Japan kaum eine allgemeine Genehmigung erhalten, mit der nach nur einer Überprüfung Ausfuhren für einen bestimmten Zeitraum erlaubt werden. Zudem würde sich die Dauer der Bearbeitung eines Antrags verlängern.Sollte die Änderung heute verabschiedet werden, wird sie nach der Ankündigung und der Anhörung von Meinungen voraussichtlich Anfang September in Kraft treten.