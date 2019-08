US-Außenminister hofft trotz Raketenstarts auf Gespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat trotz der jüngsten Raketenstarts in Nordkorea seine Hoffnung auf neue Verhandlungen zum Ausdruck gebracht.Washington sei zuversichtlich, dass beide Länder „in ein paar Wochen“ an den Verhandlungstisch zurückkehren werden, sagte er am Mittwoch in Washington auf einer Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit dem britischen Außenminister Dominic Raab.Die Angabe in „ein paar Wochen“ deutet offenbar darauf hin, dass Pompeo die laufende gemeinsame Militärübung mit Südkorea berücksichtigte.Pompeo betonte zudem, es sei an der Zeit, dass Nordkorea und die USA die im letzten Jahr beim ersten Gipfel in Singapur erzielte Einigung umsetzen.Nordkorea hatte Ende Juli und Anfang August vier Mal Raketentests durchgeführt. Nordkorea verurteilte die gemeinsame Übung Südkoreas und der USA scharf und drohte, nach einem neuen Weg suchen zu können.