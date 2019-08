Präsident Moon ermutigt Komponentenhersteller angesichts Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch einen Komponentenhersteller besucht, um inmitten der Situation um japanische Exportrestriktionen die Mitarbeiter anzuspornen.Moon suchte einen kleinen Betrieb in der Provinz Gyeonggi auf, der sich auf Reduzierstücke für Roboter spezialisiert hat. Die Firma konnte als erstes Unternehmen in Südkorea mit eigener Technologie Reduzierstücke für Roboter entwickeln. Diese waren bislang überwiegend aus Japan importiert worden.Moon betonte, dass die aktuelle Situation für spezialisierte Mittelständler des Technologiesektors die Chance für einen Sprung nach vorn biete. Er bat um Anstrengungen und die Zuversicht, im Wettbewerb mit Japan obsiegen zu können.Der Staatschef forderte die Ministerien auf, den Schwierigkeiten der Unternehmen Gehör zu schenken und Mitarbeiter-Vorschläge zu überprüfen, damit diese bei künftigen Maßnahmen berücksichtigt werden können.Die Regierung strebt anlässlich der Exportrestriktionen Japans strukturelle Verbesserungen der Volkswirtschaft an. Das Ziel ist, Schlüsselmaterialien selbst herzustellen, um die Abhängigkeit von Japan zu verringern.Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der schnell wachsenden Roboter-Industrie.