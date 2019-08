„Parasite“ zu New York Film Festival eingeladen

Photo : KBS News

Der Film „Parasite“ ist offiziell zum 57. New York Film Festival eingeladen worden.Das teilte der Filmverleih mit.Der Film von Regisseur Bong Joon-ho zählt zu den 29 Streifen, die offiziell zu dem im September beginnenden Filmfestival eingeladen wurden. Der Gewinner der Goldenen Palme beim diesjährigen Filmfestival in Cannes wird in der Sektion Closing Night gezeigt.Unterdessen wurde bekannt, dass Song Kang-ho, Hauptdarsteller in „Parasite“, auf dem am Mittwoch eröffneten Locarno Film Festival als erster asiatischer Schauspieler mit dem Excellence Award ausgezeichnet wird.Laut den Veranstaltern des Filmfestivals werden mit dem Preis Schauspieler geehrt, die in der internationalen Filmszene wichtige Leistungen erzielten.