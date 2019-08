Samsung präsentiert Galaxy Note 10

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat am Mittwoch in New York sein neues Phablet Galaxy Note 10 gezeigt.Auffällige Merkmale sind das neue Design, ein neuer S-Pen, eine verbesserte Kamera und der Verzicht auf einen Kopfhöreranschluss.Das neue Topmodell ist in zwei Größen erhältlich. Das Standardmodell mit 6,3-Zoll-Display soll 949 Dollar kosten. Das Note 10 Plus mit 6,8-Zoll-Display wird ab 1.099 Dollar erhältlich sein. Beide Modelle werden in den Varianten 4G oder 5G verkauft.Das Note 10 wird am 23. August in den USA, Südkorea und auf anderen Märkten in den Handel kommen.Der Hersteller will mit dem neuen Premium-Gerät das Geschäft nach zuletzt schwächelnden Smartphone-Absätzen beleben.