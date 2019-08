Koreaner stürzt am Matterhorn in den Tod

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Bergsteiger ist am Dienstag (Ortszeit) am Matterhorn in der Schweiz tödlich verunglückt.Das berichtete die Nachrichtenagentur AP.Laut der lokalen Polizei stürzte der Koreaner beim Abstieg in einer Höhe von 3.700 Metern 200 Meter tief. Die genauen Umstände des Unglücks müssten noch geklärt werden.Die Identität des Verstorbenen wurde noch nicht festgestellt.Auch im Juli war ein südkoreanischer Bergsteiger an dem 4.478 Meter hohen Berg bei einem Unwetter gestürzt und gestorben.