Japan genehmigte Ausfuhr von strenger reguliertem Schlüsselprodukt

Nach Angaben von Ministerpräsident Lee Nak-yon hat Japan die Ausfuhr eines von drei Schlüsselprodukten genehmigt, für deren Exporte nach Südkorea jüngst strengere Auflagen beschlossen worden waren.Lee berichtete am Donnerstag, dass Tokio am Vortag grünes Licht für den Export von Fotolack gegeben habe. Es war die erste Genehmigung, nachdem Japan am 4. Juli Exportbeschränkungen für drei Schlüsselmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie beschlossen hatte.Von den Beschränkungen sind neben Fotolack auch fluoriertes Polyimid und Ätzgas betroffen. Japan hatte behauptet, dass einige dieser Produkte, die auch für militärische Zwecke verwendet werden können, nach Nordkorea gelangt seien.In der Tat wird der Beschluss als Vergeltung für ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Südkorea betrachtet. Das Gericht hatte japanische Unternehmen zu Entschädigungszahlungen an koreanische Zwangsarbeiter im Krieg aufgefordert.