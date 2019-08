US-Verteidigungsminister wird heute in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Der neue Verteidigungsminister der USA, Mark Esper, wird am heutigen Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Laut einem Beamten des südkoreanischen Verteidigungsministeriums wird der Pentagon-Chef am Donnerstagnachmittag auf der US-Luftbasis Osan in Pyeongtaek landen. Er werde am Freitagvormittag mit Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo zu einem Gespräch zusammenkommen.Es wird erwartet, dass bei dem Treffen verschiedene Angelegenheiten wie Nordkoreas Raketenstarts, die Zukunft des Abkommens über den Austausch von Militärinformationen zwischen Südkorea und Japan sowie eine Truppenentsendung in die Straße von Hormus thematisiert werden.Wie verlautete, werde Südkoreas Anteil an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea oben auf der Tagesordnung stehen.Die Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Seoul, Choi Hyun-soo, sagte heute vor der Presse, dass beide Seiten Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel vornehmen würden. Sie würden über wichtige Angelegenheiten des bilateralen Bündnisses, darunter die Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens sowie den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten, diskutieren.Cho teilte mit, dass der umstrittene Plan der USA für die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Asien nicht zu den Gesprächsthemen zähle.