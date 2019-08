Freier Eintritt zu Palästen und Königsgräbern anlässlich des Unabhängigkeitstags

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August wird der Eintritt zu Palästen und Königsgräbern aus der Joseon-Zeit frei sein.Die Behörde für Kulturgut teilte mit, dass vier Paläste, darunter Gyeongbok und Changdeok, sowie der Königsschrein Jongmyo in Seoul und die Königsgräber vom 10. bis 25. August kostenfrei besucht werden könnten.Während dieser Zeit wird der Besuch der Paläste Deoksu und Changdeok am Abend ebenfalls kostenlos sein.Im ersten Halbjahr übertraf die Zahl der Besucher an diesen Stätten aus der Joseon-Zeit erstmals seit drei Jahren wieder die Fünf-Millionen-Schwelle. Es wurden 5,2 Millionen Besucher registriert.