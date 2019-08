Zahl koreanischer Touristen in Osaka um 30 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Tourismusbranche in Osaka ist von dem drastischen Rückgang der Zahl der südkoreanischen Touristen anlässlich Japans wirtschaftlicher Vergeltung hart betroffen.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.Ein Mitarbeiter der Tourismusbehörde von Osaka sagte, dass die Zahl der Besucher aus Südkorea im Juni und Juli schätzungsweise um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei.Inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen Südkorea und Japan sank die Zahl der südkoreanischen Touristen, die über den Flughafen Kansai in Osaka einreisten, im Mai um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.