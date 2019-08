Samsungs Anteil am DRAM-Markt auf höchstem Stand seit sechs Quartalen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat am globalen DRAM-Markt den größten Anteil seit sechs Quartalen erreicht.Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens DRAMeXchange schrumpfte der Umsatz am globalen DRAM-Markt im zweiten Quartal um 9,1 Prozent im Vorquartalsvergleich auf 14,84 Milliarden Dollar.Samsung machte mit 6,78 Milliarden Dollar 45,7 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Das ist der größte Anteil seit dem Schlussquartal 2017. Damit verteidigte der koreanische Chiphersteller seine Spitzenposition mit großem Vorsprung.SK Hynix verzeichnete einen Umsatz von 4,26 Milliarden Dollar, das sind 12,6 Prozent weniger als im Vorquartal. Sein Marktanteil fiel um 1,2 Prozentpunkte auf 28,7 Prozent.Beide koreanische Hersteller erreichten beständig 70 Prozent Anteil und führten den Weltmarkt an, sagte ein Branchenvertreter. Unsicherheiten wegen Japans Exportrestriktionen und des Aufstiegs der chinesischen Halbleiterindustrie trübten jedoch die Aussichten von Samsung und SK Hynix.