Präsident Moon will heute größere Kabinettsumbildung vornehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will heute eine größere Kabinettsumbildung vornehmen.Insgesamt acht Ministerposten sollen neu besetzt werden.Aus Kreisen des Präsidialamtes und der Regierungspartei verlautete, dass der frühere Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten Cho Kuk neuer Justizminister werden soll. Als Minister solle er den Reformen im Justizwesen Schwung verleihen.Der Karrierebeamte und Vize-Agrarminister Kim Hyun-su soll die Leitung des Ministeriums übernehmen. Die frühere Abgeordnete Hong Mi-young soll neue Ministerin für Gleichstellung werden.Auch der Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie You Young-min, der zunächst auf seinem Posten bleiben sollte, soll nun offenbar doch abgelöst werden. Auf You soll der Informatikprofessor Choi Ki-young von der Seoul National Universität folgen. Hintergrund ist offenbar der Handelsstreit mit Japan. Südkorea will als Reaktion auf den Disput seine Abhängigkeit von japanischen Schlüsselmaterialien im Technologiebereich verringern.Auch das Ministerium für Veteranen-Angelegenheiten, die Koreanische Kommission für Kommunikation, die Finanzdienstekommission sowie die Kommission für Fairen Handel sollen neue Chefs bekommen.Darüber hinaus soll der Posten des Botschafters in den USA neu besetzt werden. Als Favorit auf den Posten gilt der Regierungsabgeordnete Lee Soo-hyuck. Lee war der erste Chefunterhändler bei den Sechser-Gesprächen über ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms.