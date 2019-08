US-Außenministerium: Trump äußerte sich klar über Forderung höherer Zahlungen für Truppen

Photo : KBS News

Nach Angaben des US-Außenministeriums hat Präsident Donald Trump klar geäußert, dass Südkorea mehr für die Stationierung von US-Truppen zahlen solle.Amtssprecherin Morgan Ortagus sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass der Lastenausgleich ein Thema des Präsidenten in Bezug auf die Verbündeten wie Südkorea sei. Trump wolle, dass alle diese Länder mehr für die gegenseitige Verteidigung leisten.Trump hatte am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass bilaterale Verhandlungen über die Kostenaufteilung begonnen hätten und Südkorea zugestimmt habe, deutlich mehr zu zahlen.Die südkoreanische Regierung wies die Behauptung später zurück.Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten stationiert. Gemäß einer bis zum 31. Dezember gültigen Abmachung zahlt Südkorea dieses Jahr 1,04 Billionen Won, nach 960 Milliarden Won im letzten Jahr. Das ist ein Anstieg um 8,2 Prozent.Zurzeit besucht US-Verteidigungsminister Mark Esper Seoul. Zu den Themen der Gespräche in Seoul zählt auch die Kostenteilungsvereinbarung.