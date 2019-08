Nordkoreanisches Komitee kritisiert Südkorea wegen Militärübungen und Waffeneinfuhr

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes hat Südkorea die Schuld an den jüngsten Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegeben.Sein Propagandabüro betonte in einer durch die Nachrichtenagentur KCNA am Vorabend veröffentlichten Stellungnahme, dass Südkorea der Versöhnung und Eintracht der Nation sowie der Friedensstimmung auf der koreanischen Halbinsel entgegentrete und sich für Übungen für einen Aggressionskrieg gegen Nordkorea und die Verstärkung der Militärkraft einsetze.Das Komitee zählte die Militärübungen auf, die Südkorea seit der Annahme der Erklärung von Panmunjom beim innerkoreanischen Gipfel im April letzten Jahres allein und gemeinsam mit den USA abgehalten hatte. Das Organ sprach von „gefährlichen Demonstrationen eines Aggressionskriegs gegen den Norden“, „Verratshandlungen“ und „verdeckten feindseligen Handlungen“.Das Komitee behauptete, dass die hochrangigen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea wegen rücksichtsloser Kriegsübungen unterbrochen worden seien.Das Gremium kritisierte zudem Südkoreas Pläne für die Einfuhr und Entwicklung hochmoderner Waffensysteme, darunter Tarnkappenkampfjets. Die südkoreanischen Behörden könnten nicht von der Verantwortung dafür befreit werden, dass Nordkorea nicht umhin könne, Gegenmaßnahmen zur Beseitigung potenzieller und direkter Bedrohungen für die nationale Sicherheit zu treffen. Südkorea würde einen hohen Preis dafür zahlen.Das Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes ist der Ansprechpartner des südkoreanischen Vereinigungsministeriums und ein Kanal für Diskussionen über die innerkoreanische Kooperation. Die heutige Stellungnahme ist die erste kritische Stellungnahme des Komitees gegen Südkorea seit dem 25. April, als es eine gemeinsame Luftwaffenübung Südkoreas und der USA verurteilt hatte.