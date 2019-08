Weiterer Abschnitt des DMZ-Friedenswegs wird eröffnet

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat versprochen, Untersuchungen für die Route des DMZ-Friedenswegs bis Jahresende abzuschließen und bis 2022 regionale Stützpunkte zu schaffen.Damit wolle er den DMZ-Friedensweg zu einem globalen Wanderweg entwickeln, sagte Kim am Freitag bei einer Veranstaltung anlässlich der Eröffnung eines weiteren Abschnitts des Friedenswegs in Paju. Er wolle künftig mit den Chefs der Gebietskörperschaften im Grenzgebiet eng kooperieren und die demilitarisierte Zone (DMZ) zu einem Friedenszentrum entwickeln.Kim betonte, dass die Regierung die innerkoreanische Militärübereinkunft vom vergangenen September umsetzen und militärisches Vertrauen aufbauen werde, um nachhaltigen Frieden zu schaffen.Der Abschnitt des DMZ-Friedenswegs in Paju wird am Samstag freigegeben, nachdem die Strecke in Goseong im April und die in Cheorwon im Juni probeweise eröffnet worden waren.Die Regierung will den Friedensweg entlang der DMZ von Ost nach West bis 2022 gestalten.